Lokalvårdare / städare Helsingborg
SaVi Städ AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-01-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SaVi Städ AB i Helsingborg
SaVi Städ är ett litet personligt serviceföretag som erbjuder tjänster inom städ/hushåll, kontor mm. Vi arbetar med såväl företag som privatkunder.
Vi har stor efterfrågan på främst våra hushållsnära tjänster och söker därför omgående nya medarbetare.
Du kommer att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom hemstäd samt kontorsstäd, såsom golvvård, dammning, fönsterputs mm.
Denna tjänst är en deltid om 50%. Körkort är ett krav!
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenhet av städning, gärna privathemsstädning. Du bör vara noggrann, ansvarsfull, serviceminded, ej med i brottsregistret samt kunna ta egna initiativ då det förekommer ensamarbete. Självklart är du positiv och glad samt villig att lära dig nya saker.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@savistad.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SaVi Städ AB
(org.nr 559371-9700), http://www.savistad.com
Rausvägen 742 (visa karta
)
253 51 PÅARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677302