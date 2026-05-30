Specialpedagog eller speciallärare till elevhälsan
2026-05-30
Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
Möjlighet till hjälp med att hitta boende.
Semesterväxla för fler semesterdagar.

Publiceringsdatum: 2026-05-30
Hällefors kommun har en central elevhälsa som servar kommunens två grundskolor, anpassad grundskola och gymnasiet, med totalt cirka 800 elever. Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagog, skolläkare och psykolog. Nu söker vi ytterligare en specialpedagog och söker dig som vill bli en del av vårt team.
Elevhälsans mål är att främja lärande och undanröja hinder för inlärning. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå.Dina arbetsuppgifter
Genomföra bedömningar och utredningar av elevernas behov, samt vara involverad i psykologiska utredningar och diagnostisering av inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar.
Arbeta med anpassningar och stöd för elever med olika behov, både i undervisningen och i skolmiljön.
Ge konsultativt stöd till skolpersonal, inklusive lärare och rektorer, för att skapa en mer inkluderande och anpassad lärmiljö.
Stödja och vägleda föräldrar för att hjälpa dem att förstå och stötta sina barns utveckling och lärande.
Samverka med externa aktörer som habilitering, hörselpedagog, logoped, specialpedagogiska skolmyndigheten.
Kvalifikationer
Specialpedagogexamen eller speciallärarexamen.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Förmåga att kommunicera tydligt med elever, föräldrar och skolpersonal.
Empati och lyhördhet i arbetet med elever och kollegor.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Din svenska är god, liksom din förmåga att formulera dig i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av dokumentationssystemet PMO.
Erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska samt intellektuella funktionsnedsättningar.
Om du har en lärarexamen från grundskolan.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med dagtidsarbete och tillträde hösten 2026. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten är en semestertjänst.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning. Du kan beställa ditt registerutdrag via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Hällefors Kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhet bildning, Elevhälsan Kontakt
Linda Kjellberg Geschwind 0591-64176 Jobbnummer
9937766