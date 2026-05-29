Erfaren flyttpersonal sökes - Nordflytt (Flyttverket Sverige AB)
2026-05-29
Arbetsgivare: Flyttverket Sverige AB Plats: Stockholm Omfattning: Flexibel – deltid eller heltid
Om Nordflytt
Nordflytt är ett av Stockholms snabbast växande flyttföretag. Vi kombinerar smart teknik med genuin omtanke om både kunder och medarbetare. Hos oss får du varierande dagar, bra kollegor och möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Vi söker erfaren flyttpersonal som kan jobba självständigt från dag ett. Du hjälper privatpersoner och företag med flytt – ett fysiskt och omväxlande arbete där du möter nya människor varje dag.Dina arbetsuppgifter
Bära och transportera möbler, kartonger och inventarier
Lasta och lossa flyttbil
Enklare montering och demontering av möbler
Vem vi söker
Det här är ingen tjänst för nybörjare. Vi vill ha dig som redan kan flytt och inte behöver detaljstyras.
Erfarenhet från flyttbranschen – ett krav, inte ett plus
Pålitlig och punktlig, vi ska kunna lita på att du dyker upp och levererar
Självgående, du tar ansvar och löser problem på plats
Serviceinriktad och bra på att samarbeta i team
Flexibel med arbetstider (dag, kväll eller helg)Kvalifikationer
B-körkort – ett måste
Minst 18 år
God fysik och vana vid kroppsarbete
Grundläggande svenska för kundkontakt
Meriterande:
Du har rätt till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen (lönebidrag, nystartsjobb eller liknande) – ett stort plus
Tillgång till egen bil
Kunskaper i engelska eller andra språk
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider som passar ditt liv
Möjlighet att växa till teamledare
Bra kollegor och en plats i ett växande team
Så ansöker du
Jag vill att du hör av dig personligen och presenterar dig. Ring mig på 0729 78 77 27 eller mejla mustafa@nordflytt.se
och berätta kort om dig själv och din erfarenhet av flytt.
Urval sker löpande, så vänta inte.
Välkommen till Nordflytt – vi flyttar framtiden, tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: mustafa@nordflytt.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flyttverket Sverige AB
(org.nr 559215-5484)
Östermalmstorg 1
)
114 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9937757