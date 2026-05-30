Senior apputvecklare: Flutter (Linköping)
2026-05-30
Vi söker en senior apputvecklare i Flutter som tar fullt ägarskap över mobilappar, från arkitektur och implementation till App Store-release och vidare. Du jobbar direkt som en del i teamet och direkt med kunden. Inga mellanchefer.
Appen du bygger kanske hanterar kortbetalning, Apple Pay och Google Pay vid drivmedelspumpen (Qstar), interaktiva utbildningsappar som bekämpar analfabetism (Dispurse), eller en SDK-komponent för en internationell kund. Uppdragen är krävande, tekniskt intressanta och i reglerade branscher där kvalitet inte är valfritt.
VAD DU JOBBAR MED
Mobilappar i Flutter (iOS + Android)
Kundprojekt: appar och SDK:er i reglerade branscher
Hela kedjan: arkitektur, implementation, release, vidareutveckling
TECH STACK
Flutter / Dart
iOS (Swift — meriterande)
Android (Kotlin — meriterande)
BLE / IoT (meriterande)
MERITERANDE
React / TypeScript (webbutveckling)
Node.js
GraphQL
CI/CD
Erfarenhet av App Store / Google Play-publicering
HUR VI JOBBAR
Äkta hybrid. Onsdagar på kontoret i Linköping, resten bestämmer du. Inget back-to-office, inga överraskningar. Så har vi jobbat länge och så fortsätter vi.
Litet team, äkta ägarskap. Platt och utan mellanchefer. Du äger produkten och ofta kundrelationen.
Stabilt och lönsamt. Grundat 2002, lönsamt sedan dag ett. Inget riskkapital, inga uppsägningsrundor. Teamet som är här stannar här.
OM VISIARC
VISIARC grundades 2002 och bygger digitala produkter: mobilappar, webbplattformar och integrationer för krävande kunder, plus en egen portfölj av EdTech-produkter för Canvas LMS som används vid institutioner som IMD, Saïd Business School (University of Oxford) och Karolinska Institutet. Vi är internationellt prisbelönta inom apputveckling och har genomgått PCI DSS-granskning två år i rad.
Hybrid: Linköping. Du bor på pendlingsavstånd till Linköping.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobs@visiarc.com
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Visiarc AB
https://visiarc.com/
