Lokalvårdare/Städare
Östgöta Elitstäd AB / Städarjobb / Linköping
2025-11-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi erbjuder arbetsplatsservice i världsklass som stärker helhetsupplevelsen av din verksamhet. Vi gör det genom våra tjänsteområden lokalvård, bemanning. Vi skapar en lösning som passar din verksamhet. Östgöta Elitstäd AB har funnits sedan 2013, omsätter 105 mkr och sysselsätter 175 medarbetare. Vi verkar utifrån vår värdegrund som bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. VI TYCKER SÄRSKILT OM DIG SOM:
• Är noggrann och ser helheten
• Har förmåga att prioritera arbetsuppgifter
• Har god kunskap om städteknik och städkvalitet
• Gillar ordning och reda
Svenska är ett krav vilket i enlighet med våra uppdragsgivare innebär att du ska förstå, läsa och tala god svenska. Ur säkerhetssynpunkt är detta viktigt för att du ska förstå och läsa de instruktioner och anvisningar som delges dig.
På Östgöta Elitstäd arbetar vi för att vara en del av upplevelsen och vi söker dig som vill vara ansiktet utåt. Hos oss är du vår viktigaste resurs!
Vi söker motiverad och engagerad personal för lokalvård. Arbetsuppgifterna innefattar regelrätt städning, tömma papperskorgar, moppa, dammsugning och även maskinkörning, vi söker därför dig som är fysiskt stark. Vi söker dig som har en vilja och ambition att ta ansvar och initiativ i ditt arbete. Har du vad som krävs? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: info@ostgotaelitstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östgöta Elitstäd AB
(org.nr 556918-6538) Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9592919