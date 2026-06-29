Lokalvårdare och värd/värdinna hotell
Maj Hospitality Group AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2026-06-29
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Vi söker lokalvårdare och värd/värdinna till vårt unika hotell på Stumholmen
Vill du arbeta i en historisk och personlig miljö där service och kvalitet står i fokus? Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill kombinera rollen som lokalvårdare med att vara värd/värdinna hos oss på Maj på Kronohäktet.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som en del av vårt team ansvarar du för att våra gäster möts av rena, trivsamma och välkomnande miljöer. Du arbetar med städning av hotellrum och gemensamma utrymmen samt hjälper till med gästservice och andra förekommande arbetsuppgifter i den dagliga driften.
Tjänsten är på 20 timmar i veckan, med möjlighet till mer vid behov.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
Tycker om att ge god service och möta människor.
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av hotell, städ eller service är en fördel men inget krav – vi lägger stor vikt vid dig som person och din inställning.
Vi erbjuder:
En spännande arbetsplats med unik historia och charm.
Ett engagerat team och en familjär arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom hotell och besöksnäring.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Maila din ansökan till maj@kronohaktet.se
och ange "Jobbansökan" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: maj@kronohaktet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maj Hospitality Group AB
(org.nr 559588-0518), https://kronohaktet.se
Bastionsgatan 14 (visa karta
)
371 32 KARLSKRONA Kontakt
Vincent Coumans vincent@kronohaktet.se Jobbnummer
9984232