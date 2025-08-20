Lokalvårdare med internatansvar
Stift Nordens Biskops-Arnö / Städarjobb / Håbo Visa alla städarjobb i Håbo
2025-08-20
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Nordens Biskops-Arnö i Håbo
Efter närmare 30 år på Biskops Arnö går Pirjo i pension. Pirjo har under många år varit en central person på Biskops Arnö, som lokalvårdare och som internatansvarig. Hon har skött det administrativa med internatet men framför allt har hon varit en person som våra deltagare/studenter har vänt sig till, med nästan alla typer av frågor. Pirjo har alltid haft ett öra som lyssnat.
Internatansvaret hänger ihop med lokalvård, man ser till att det är rent och fint och man finns där deltagarna/studenterna finns.
Vi söker Dig som har erfarenhet och intresse av att axla Pirjos roll. Som person är du serviceinriktad, ansvarsfull och flexibel. Du har en positiv inställning när det blir mycket att göra och trivs när arbetet kräver noggrannhet och effektivitet. Arbetet förutsätter att du trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att hjälpas åt att tillsammans lösa en uppgift. Arbetet kräver dator- och administrativ vana.
Arbetet är som beskrivs ovan varierande.
Om Biskops Arnö:
Biskops Arnö har en bred verksamhet, men med båda fötterna i folkbildningen. Vi bedriver folkhögskola, yrkeshögskola, kursgård, Bed & Breakfast och ett vandrarhem på sommaren. På sommaren har vi egen kortkurs- och seminarieverksamhet. Vi har en unik historia som omfattar både byggnader och miljö.
Arbetstiden är i huvudsak dagtid på vardagar.
Vi tillämpar provanställning. Lön enligt överenskommelse, ange löneanspråk i ansökan.
Meriterande är att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.
Vi ser gärna att du kan börja den 3 november. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Via post till: Stiftelsen Nordens Biskops Arnö, Biskopsarnövägen 30, 746 93 Bålsta
E-post: info@biskopsarno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pirjo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Nordens Biskops-Arnö
, http://biskopsarno.se
Biskops-Arnövägen 30 (visa karta
)
746 93 BÅLSTA Arbetsplats
Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Kontakt
Ekonomi
Linda Hägglund linda.hagglund@biskopsarno.se 0171-82674 Jobbnummer
9468216