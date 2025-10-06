Lokalvårdare i Karlstad 60%

Buskhaga Städ AB / Städarjobb / Karlstad
2025-10-06


Visa alla städarjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Buskhaga Städ AB i Karlstad, Säffle, Sunne, Karlskoga, Arvika eller i hela Sverige

Vi söker medarbetare, vikariat (60%) - 2 månader med möjlighet till förlängning, start mitten av december.
Arbetstid med start från 05:00 måndag-fredag.
Tycker du om städning, social och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Buskhaga Städ.
Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som vill arbeta i Karlstad med omnejd. Arbetet innebär regelbunden städning främst på företag och hos privatpersoner. Det är viktigt att du tycker om att städa och göra rent, du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig.
Arbetstider kan variera beroende på schema, arbete kan ske dagtid, kväll och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "60%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Buskhaga Städ AB (org.nr 559000-4585), https://buskhagastad.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Buskhaga Holding AB

Kontakt
Pernilla Singer
pernilla@buskhaga.com

Jobbnummer
9541413

Prenumerera på jobb från Buskhaga Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Buskhaga Städ AB: