Lokalvårdare i Karlstad 60%
2025-10-06
Vi söker medarbetare, vikariat (60%) - 2 månader med möjlighet till förlängning, start mitten av december.
Arbetstid med start från 05:00 måndag-fredag.
Tycker du om städning, social och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på Buskhaga Städ.
Just nu söker vi ansvarsfulla och serviceinriktade medarbetare som vill arbeta i Karlstad med omnejd. Arbetet innebär regelbunden städning främst på företag och hos privatpersoner. Det är viktigt att du tycker om att städa och göra rent, du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig.
Arbetstider kan variera beroende på schema, arbete kan ske dagtid, kväll och helger. Så ansöker du
