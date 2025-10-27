Lokalvårdare, Henåns skola
Befattning/Tjänst: Lokalvårdare
Referensnummer: 20250209
Placering: Henån skola
Kost-och lokalvård tillhör sektor samhällsutveckling och består av fyra geografiska områden med totalt cirka 70 medarbetare.
Vi söker nu en lokalvårdare till en av våra lokalvårdsgrupper i Henån. Du kommer vara placerad i Henån på Henån skola och ingår i en arbetsgrupp om 9 personer.
Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att utföra daglig lokalvård med god kvalitet enligt gällande städrutiner det ingår även köksarbete då man är ansvarig för en närliggande förskolas mottagning av mat och disk. Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet.
Eftersom arbetet utförs hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande.
Om dig
Det här jobbet passar dig som vill ta ett eget ansvar och jobba med lokalvård och service. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och planerar ditt arbete självständigt.
Yrkesutbildning inom lokalvård i Pryl eller annan utbildning är meriterande, likaså erfarenhet av tidigare arbete med lokalvård
Du är engagerad och har hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot kunder, kollegor och andra personer du möter i din yrkesroll varje dag.Du samarbetar med andra för att utföra uppgifter och nå mål och har lätt för att anpassa ditt arbetsstätt utifrån ändrade förutsättningar. Du har förmåga att hantera många uppgifter parallellt om så krävs.
Du har en helhetssyn, är flexibel i ditt arbete, ser möjligheter och tar initiativ för att driva verksamheten framåt tillsammans med dina arbetskollegor.
B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska såväl i tal som i skrift och har datorvana
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Enhetschef
Anna Rosén anna.rose@orust.se 0304-334039 Jobbnummer
9574822