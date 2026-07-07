Lokalvårdare, fönsterputsare och flyttstädare
AB Helmiljö i Ludvika / Städarjobb / Ludvika Visa alla städarjobb i Ludvika
2026-07-07
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Helmiljö i Ludvika i Ludvika
Annonstext:
AB Helmiljö söker nu en noggrann och serviceinriktad person som vill hoppa in vid behov inom lokalvård, fönsterputs, flyttstäd, specialstäd och övriga städuppdrag i Ludvika med omnejd/Dalarna.
Vi är ett lokalt städföretag som arbetar med både företagskunder och privatkunder. Hos oss är kvalitet, ansvar och ett trevligt bemötande viktigt. Nu behöver vi förstärka vårt team med en person som kan arbeta extra på timbasis när behov uppstår, till exempel vid större uppdrag, flyttstädningar, fönsterputs, specialstäd och under perioder med högre belastning.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Lokalvård hos företag och privatpersoner
Fönsterputs hos privatpersoner och företag
Flyttstädningar
Specialstäd och storstädningar
Andra extra städuppdrag vid behov
Kundkontakt och enklare planering på plats
Arbetet passar dig som trivs med ett praktiskt jobb, gillar att se tydliga resultat av ditt arbete och kan ta ansvar för att lämna ett snyggt och professionellt slutresultat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning/lokalvård
Har manuellt B-körkort
Kan kommunicera på svenska
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Erfarenhet av fönsterputs, flyttstäd, specialstäd eller annan lokalvård är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning, är noggrann och vill göra ett bra jobb.
Vi erbjuder:
Arbete extra vid behov
Varierande arbetsuppgifter inom lokalvård, städ och service
Ett lokalt företag med nära kontakt mellan personal och arbetsledning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Chans till mer arbete och eventuell fastare anställning på sikt för rätt person
Tjänsten är inte en heltidsanställning från start, utan gäller extraarbete/timarbete vid behov. För rätt person finns goda möjligheter att få fler timmar över tid.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv, tidigare erfarenhet och varför du tror att du skulle passa hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: sofia@helmiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBBANSÖKAN". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ab Helmiljö I Ludvika
(org.nr 556585-9666), https://helmiljo.se/
Åsgatan 4 (visa karta
)
771 33 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helmiljö i Ludvika, AB Kontakt
Operativ chef
Sofia Lundström sofia@helmiljo.se 0766666115 Jobbnummer
9996063