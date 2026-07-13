Lokalvårdare Duved
Åre Kommun, Socialförvaltningen / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2026-07-13
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker en glad och ansvarsfull lokalvårdare till Duveds skola!
Vill du göra skillnad med moderna städmaskiner i din händer? Just nu söker vi lokalvårdare med hjärtat på rätt ställe. Vi letar efter dig som inte bara kan hantera en dammsugare som en rockstjärna, utan också gillar att vara en del av ett arbetslag där vi jobbar för andra och med varandra. Här är det teamwork, skratt och omtanke som gäller!
Vad du kommer göra (förutom att sprida glädje):
Du kommer att ta hand om den daglig och periodiska, professionell och hygienisk, städningen i:
• klassrum där framtidens genier lär sig, Korridorer där det ibland springer små raketer (barn)
• Entréer som välkomnar med glans
• Hygienutrymmen som förtjänar lite extra kärlek
• Personalrum där kaffet är heligt
På varje arbetsplats finns förutbestämda städinstruktioner som du på egen hand måste kunna läsa och förstå för att kunna säkerställa att uppdraget blir utfört såsom det är överenskommet med verksamheten.
Du städar på dagtid när skolan är i full gång du kommer främst städa på Duveds skola men vara beredd att hoppa in där behov kan uppstå.Kvalifikationer
• Du tycker att lokalvård är viktigt och är ett roligt arbete
• Du vet vad det innebär att ta eget ansvar och uppskattar att det lämnas utrymme till eget initiativ och idéer
• Du har god fysik ibland är det ett riktigt träningspass
• Du klarar av att ha många bollar i luften (men vi lovar att du slipper jonglera)
• Du är självständig, noggrann och gillar att göra skillnad
• Du förstår och pratar svenska
Vi erbjuder ett jobb där du får vara viktig varje dag. För det är lokalvårdstemet på Duveds skola som skapar en bra inomhusmiljö för både små och stora.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-24 Eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi tillämpar en individuell och differentierad lönesättning. Anställningen omfattas av gällande kollektivavtal för kommuner och regioner.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig representant nås via kontaktcenter kontaktcenter@are.se +4664716100 Jobbnummer
10000753