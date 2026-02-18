Lokalvårdare deltid - Älta
TriGo Group AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-02-18
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TriGo Group AB i Nacka
, Danderyd
eller i hela Sverige
**Arbetsplatsen ligger i Älta**
English below!
Vi söker en noggrann och ansvarstagande städare till ett kontor Älta, sydost om Stockholm. Arbetet utförs måndagar, onsdagar och fredagar kl 10:00 - 14:00.
• *Kvalifikationer**
• Tidigare erfarenhet av städning är ett krav
• God förmåga att arbeta självständigt
• Pålitlig och ansvarsfull
• Kommunicerar obehindrat på svenska och/eller engelska
• *Arbetstider:** Måndag, onsdag, fredag kl 10:00 - 14:00.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan till info@trigogroup.se
• *Workplace is located in Älta**
We are looking for a responsible cleaner to an office located in Älta, southeast of Stockholm. Mondays, Wednesdays and Fridays 10:00 - 14:00.
• *Qualifications:**
• Experience in cleaning is required
• Ability to work independently
• Reliable and responsible
• Communication in swedish and/or english is a must
• *Working hours:** Part-time, Monday, Wednesday and Friday 10:00 - 14:00
Does this sound like the job for you? Please send your application to info@trigogroup.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@trigogroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TriGo Group AB
(org.nr 559027-5797) Jobbnummer
9751078