Lokalvårdare, Bemanningsenheten gemensam service
Kristianstads kommun / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2025-12-28
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Nu söker vi dig som vill arbeta med hög städkvalitet på bemanningsenheten.
Din roll hos oss
Som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt kommunens städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid, klockan 06:00-14:30. Du arbetar på förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen, för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro.Du kan arbeta ensam eller i ett arbetslag beroende på hur verksamheten ser ut. Du har nära kontakt med områdets samordnare gällande lokalvård, inköp med mera. Du har även daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du städar. Arbetet kan ibland vara fysiskt tungt. Vi använder Time Care Pool som bokningssystem för dina arbetspass.
Vem söker vi?
Du som söker har godkänd gymnasieexamen och det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning till exempel SRY, PRYL eller liknande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som lokalvårdare. Kunskap om städutrustning och rengöringsmedel som används i lokalvården är meriterande.Du behöver ha grundläggande datorkunskaper och kan använda mail och mobiltelefon i ditt arbete. Vidare kan du uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då kommunikation ingår i arbetet men även för att kunna läsa och förstå städinstruktioner samt ritningar för att hitta och organisera arbetet inom lokalerna samt mellan de olika städobjekten. Du som söker till oss har B-körkort med tillgång till bil.Arbetet är till stor del självständigt och kräver därför att du tar ansvar för de städobjekt du tilldelats. Du behöver vara flexibel eftersom vi rycker in vid frånvaro. Vi kommer i kontakt med många människor och det är viktigt att vi har en god kommunikation med de verksamheter vi servar. Du kan planera dina dagar utifrån instruktion och tidigare erfarenheter, du har förmåga att prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik och är rörlig i kroppen.Eftersom vi har viss verksamhet som även är kopplade till barnomsorg kommer du att få visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen om du erbjuds anställning.
Det här är vi
Vi vågar tänka nytt och arbetar med ständiga förbättringar samt möter kundernas behov med respekt och professionalitet.
Som vikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som lokalvårdare på flera olika arbetsplatser inom förskola, skola och vård och omsorgsboenden inom kommunen.Att arbeta som vikarie passar många och kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Genom att jobba som vikarie hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som arbetar i.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2025-127". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Arbetsledare Bemanningsenheten GS
Carl-Johan Hilmstrand Jobbnummer
9664062