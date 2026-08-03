Lokalvårdare
Munka folkhögskola / Städarjobb / Ängelholm Visa alla städarjobb i Ängelholm
2026-08-03
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Vi söker en erfaren lokalvårdare till Munka folkhögskola i Munka Ljungby. Tjänsten är på 75 %, 6 h/dag måndag - fredag. Du ska kunna arbeta tidiga morgnar.
Skolan har 6 större byggnader med varierande behov av lokalvård. På skolan finns även ett internat, där de inneboende själva städar sina rum.
Vi söker dig som sätter verksamhetens behov i centrum. Du är noggrann och ser alla detaljer samt gillar ordning och reda. Du klarar väl av att arbeta fysiskt i byggnader med varierande utrymmen och mycket trappor.
Du kommer att arbeta självständigt större delen, men även i samarbete med städledare och övriga kollegor i serviceteamet.
Önskvärda kvalifikationer
• Branscherfarenhet inom lokalvård.
• God samarbetsförmåga.
Som person är du ansvarstagande, uppmärksam, pålitlig och engagerad. Du har ett medmänskligt tänk och kan sätta kursdeltagarnas och verksamhetens behov i centrum. Du har förmåga att bygga relationer och på ett tydligt sätt kommunicera med såväl kursdeltagare som arbetskamrater. Du arbetar strukturerat, har en utvecklad prioriteringsförmåga och motiveras av att hitta lösningar.
Vi söker dig som trivs i en händelserik och föränderlig miljö, och har en förmåga att visa förståelse för den verksamhet du arbetar i.
Svenska är ett krav i både skrift och tal.
Det är meriterande om du har genomgått SRY eller motsvarande annan städutbildning.
Det är viktigt att du delar folkhögskolans värdegrund om demokratiska rättigheter och allas lika värde.
Tillträde: snarast efter överenskommelse.
Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar; tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren
Anrika Munka folkhögskola ligger sedan mer än 100 år i Munka Ljungby, 8 km öster om Ängelholm i det vackra Nordvästskåne. Vi erbjuder en vacker miljö, intressant verksamhet och inspirerande möten med arbetskamrater och kursdeltagare.
Skolans vision Folkbildning för framtiden - möten och möjligheter tillsammans utgör bakgrunden i vår verksamhet. Våra tankar och beslut präglas av viljan att skapa god folkbildning och av tron på värdet i mötet människor emellan.
Vi har ca 280 långkursdeltagare fördelade på huvudskolan i Munka Ljungby och våra distanskurser. I Munka Ljungby erbjuder vi internat med ca 50 platser för dem som vill bo på skolan under läsåret. Långkursverksamheten omfattar Allmän kurs, Hälsocoachutbildning, Konstskola, Akademi 55+ samt Naturliv och Lärarassistentutbildning på distans. Munka folkhögskola erbjuder också kortare sommarkurser och kvällskurser inom vår profil, samt uppdragsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Vi är en dynamisk arbetsgivare och skapar ständigt nya möjligheter för våra anställda att utvecklas och vara en del av skolans utveckling. Huvudman är den ideella föreningen Munka folkhögskola, partipolitiskt och religiöst obunden. Läs gärna mer på skolans hemsida.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: ledigajobb@munkafolkhogskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare HT26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munka Folkhögskola
, https://www.munkafolkhogskola.se/
Nygatan 2 (visa karta
)
266 31 MUNKA-LJUNGBY Arbetsplats
Munka Folkhögskola Kontakt
Servicechef/bitr rektor
Roger Sjunner roger.sjunner@munkafolkhogskola.se 0725382275 Jobbnummer
10018752