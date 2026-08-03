Marknadssäljare med biljettansvar till Sara kulturhus
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2026-08-03
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Marknadssäljare med biljettansvar till Sara kulturhus
Vill du arbeta i hjärtat av Skellefteås kulturliv – i en miljö där kultur, hållbarhet och nyskapande möts varje dag?
Med ansvar för företagsrelationer, erbjudanden och biljettflöden arbetar du med att paketera och utveckla vårt innehåll, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med både publik och partners.
Vi söker nu en driven och affärsinriktad person som vill ta ett helhetsgrepp om vår försäljnings- och biljettverksamhet.
Om Sara kulturhus
Mitt i centrala Skellefteå står Sara kulturhus – en levande mötesplats för kultur, konferenser och event. Visionen är att vara ett av norra Europas mest omtalade och respekterade kulturhus. Huset ska ständigt uppmärksammas för sin hållbarhet, sin höga kvalitet, sitt mod och sitt kulturella nyskapande. En plats för alla – igen, igen och igen.
Kulturhusbolagets uppdrag är att programlägga och samordna husets verksamheter samt ansvara för driften av huset. I Sara kulturhus finns också Skellefteå stadsbibliotek, Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Museum Anna Nordlander samt The Wood Hotel by Elite med restauranger och spa.
Om rollen
Som Marknadssäljare med biljettansvar arbetar du med att utveckla och driva försäljning mot främst företag, men även mot privatpersoner. I dina arbetsuppgifter ingår att vårda långsiktiga kundrelationer och partnerskap. Du arbetar med att ta fram relevanta erbjudanden och paketeringar, hanterar gruppbokningar och säkerställer effektiva biljettflöden.
I tjänsten ingår ansvar för strategi och upplägg kring biljetter, löpande biljetthantering samt kundservice kopplat till biljettfrågor. I rollen bidrar du med struktur och kvalitet inom administrativa uppgifter kopplade till verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-03Profil
Vi söker dig som är en relationsdriven och affärsorienterad person med erfarenhet av att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten med kunder och externa partners. Du har god förståelse för försäljning och trivs i en roll där du får arbeta aktivt med kundbearbetning och nätverkande.
Vi söker dig som arbetar målinriktat med ett starkt fokus på kvalitet och som självständigt driver processer. Du är initiativtagande och bidrar med nya idéer samtidigt som du har förmågan att omsätta dessa i konkreta och värdeskapande resultat. Som person, trivs du i samarbete med andra och har en naturlig fallenhet för att driva lösningar framåt.
Du arbetar strukturerat och har en god administrativ förmåga med vana av att hantera olika digitala system och verktyg, såsom Officepaketet. Vidare uttrycker du dig obehindrat på både svenska och engelska. Körkort är ett krav i denna roll.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd direkt hos Skellefteå Kulturhus AB. Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
eller 073-0475761. Sista ansökningsdag är 2026-08-30, men urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
(org.nr 559328-3509), https://www.sarakulturhus.se/sv/
931 29 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Kulturhus AB Kontakt
VD
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se +46730475761 Jobbnummer
10018684