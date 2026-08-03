Uthyrningsadministratör - Vikariat
Bostadsaktiebolaget Mimer / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2026-08-03
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I över 100 år har Mimer varit med och byggt Västerås och dess stadsdelar till vad de är idag, och det tänkte vi fortsätta göra i 100 år till, minst. Hos oss präglas arbetet av våra värderingar Omtänksamma, Nytänkande och Engagerade, men samtidigt av struktur genom hög kvalitet i det vi gör. Vår vision är att skapa hemlängtan och framtidstro. Som medarbetare hos oss kommer du få dina förmågor utmanade och vi kommer hjälpa dig att växa i din roll.
Om rollen Som uthyrningsadministratör har du en central roll i att skapa effektiva och välfungerande uthyrningsprocesser. Du ansvarar för vår uthyrning av bilplatser och förråd samt arbetar nära våra uthyrare och stöttar dem med administrativa uppgifter. Rollen innebär en varierad vardag där du kombinerar struktur och service med kundkontakt och samarbete, både internt och externt.
Du ansvarar för att administrativa flöden fungerar smidigt, bidrar till en god kundupplevelse och säkerställer att viktiga uppgifter hanteras med kvalitet och noggrannhet.
Typiska arbetsuppgifter
Ansvarar för uthyrningen av företagets bilplatser och förråd
Handläggning av uppsägningar
Stöttar uthyrarna med administrativa uppgifter
Ha kontakt med kunder via telefon och e-post
Samverka med kollegor och andra interna funktioner för att lösa kundärenden
Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i administrativa processer och system
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i en serviceinriktad roll med hög grad av kundkontakt
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft 365/Officepaketet
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller kunskap om bostadsuthyrning är meriterande
Som person är du initiativtagande och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och har ett genuint intresse av att hjälpa andra på ett professionellt och lösningsorienterat sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kommunikativ och ha lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor. Du trivs i en föränderlig vardag, är flexibel i ditt arbetssätt och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Vidare har du ett affärsmässigt förhållningssätt och bidrar gärna med nya idéer och förbättringsförslag som utvecklar verksamheten och skapar värde för kunderna.
Vad erbjuder vi?
En transparent verksamhet där vi har högt i tak och delar idéer, nya tankesätt och uppmuntrar delaktighet.
En träningsretur som innebär att du kan registrera din träning utanför arbetstid och få tillbaka i ledighet.
5 000 kronor i friskvårdsbidrag.
Fantastiska kollegor som kan, som orkar och som vill göra skillnad varje dag.
En verksamhet med en stark kultur, tydliga värderingar och en förankrad vision.
Möjligheten att få vara med och utveckla en hel stad - vårt Västerås!
Bra att veta Tjänsten är ett vikariat med placering på Navet, vårt kontor i Västerås. Vikariatet planeras starta under hösten 2026 och löpa under 1–2 år. Arbetstiderna är dagtid på vardagar.
Sista ansökningsdag är 23 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043249-2126919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostadsaktiebolaget Mimer
(org.nr 556019-3384), https://karriar.mimer.nu
Gasverksgatan 7 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Bostads AB Mimer Jobbnummer
10018680