Lokalvårdare
Snabb Jobb Sverige AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-22
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Vi söker engagerade medarbetare till vår kund i Malmö, som har passion för service och teamarbete. Är du social, driven och ansvarsfull? Då är du helt rätt för tjänsten!
Du får möjlighet att skapa trygga relationer och bidra med positiv attityd. Hos oss kan du växa genom vårt fokus på kontinuitet och gemenskap. Är du redo att skapa ren och trivsam miljö för invånarna i Skåne? Ansök nu!Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Erfarenhet av städning är ett krav
B-körkort
Självgående och noggrann
God fysisk konditionDina arbetsuppgifter
Städning av kontorslokaler, bostäder eller andra utrymmen enligt kundens behov
Använda städutrustning och rengöringsmedel på ett säkert sätt
Följa städscheman och säkerställa att arbetsuppgifterna utförs enligt hög standard
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat flyttstäd och i mindre omfattning övriga sedvanliga stor städ
Fönstertvätt kan förekomma
OBS! Skriv ansökningskoden SMLV019 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMLV019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9972207