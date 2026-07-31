Personlig assistent till 62-årig man i Lidköping
Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-07-31
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Vi söker nu en personlig assistent till en 62-årig man som bor i Lidköping.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, hjälp med hushållssysslor samt stöd vid olika aktiviteter utanför hemmet. Arbetet utgår alltid från den assistansberättigades önskemål och behov, med fokus på självbestämmande och ett gott bemötande.
Vi söker dig som är lugn, lyhörd och ansvarstagande. Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i någon annans hem och kan anpassa dig efter olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande, men inget krav.
Du behöver ingen särskild utbildning – vi rekryterar framför allt utifrån personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Arbetstid: måndag, onsdag, torsdag och fredag dagtid.
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta extra vid behov.
Kollektivavtal: Personlig assistent Fremia – Kommunal.
Välkommen med din ansökan märkt "LP" så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan skickas till info@skaraborgsassistans.com
.
Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer att kontaktas. Referenser efterfrågas.
Om SkaraborgsAssistans
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi har idag 44 medlemmar och omkring 350 personliga assistenter. Våra medlemmar är sina egna arbetsledare eller har stöd av en vice arbetsledare. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för integritet, valfrihet och självbestämmande.
Vi arbetar helt utan vinstintresse och värnar om assistansreformen. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar både under arbetstid och på väg till och från arbetet.
Mer information finns på www.skaraborgsassistans.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""LP"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening Arbetsplats
Lidköping Jobbnummer
10017222