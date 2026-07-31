Mekaniker för släpfordon (m/f/x)
Tip Trailer Services Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Vi är TIP Group – stolta över att vara en Great Place to Work® – och vi söker en skicklig och motiverad Tekniker för släpfordon till vårt team.
Om du är skicklig med verktyg, gillar väl underhållna axlar och trivs med att arbeta i ett team som värdesätter dig – läs vidare. Det här kan bli ditt bästa karriärsteg hittills.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
✔️ Utföra inspektioner, diagnostik, underhåll och reparationer på släp ✔️ Arbeta nära ett praktiskt och stödjande team som värdesätter ditt bidrag ✔️ Se till att vår fordonsflotta är redo för vägen och säker på långresor
Vad du tar med dig
✔️ Mekanisk erfarenhet (släp, tunga fordon eller liknande) ✔️ Ett proaktivt förhållningssätt och känsla av ansvar för ditt arbete ✔️ God humor – vi arbetar hårt, men gillar också att skratta
Varför TIP?
För kultur är inte bara en affisch på väggen – det är något du ska känna varje dag. Vi är bra på det vi gör och sätter människor först. Vi investerar i din utveckling, värdesätter din röst och bryr oss verkligen om vårt team. Vi säger inte bara att vi är en Great Place to Work® – vi visar det. IT'S HOW WE ROLL.
Förmåner inkluderar:
✅ Pension ✅ Friskvård ✅ Globalt medarbetarstödprogram ✅ Tjänsteårsbonus ✅ Frukt på jobb
👉 Se varför människor älskar att arbeta på TIP och utforska våra förmåner – läs mer här!
Vi har framgångsrikt rekryterat personer med följande bakgrunder: Tekniska HGV-tekniker, Maskintekniker, Militäringenjörer, Mekaniska montörer, Mekaniker för tunga fordon, Underhållsingenjörer, Montörer av tung utrustning, Dieselmotor-mekaniker, Tekniker för maskinunderhåll, Maskiningenjörer, Tekniker för utrustningsreparation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155431-2125453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tip Trailer Services Sweden AB
(org.nr 556190-4136), https://careers.tip-group.com
Kärrlyckegatan 6 (visa karta
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418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Tip Group Jobbnummer
10017218