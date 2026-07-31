Färskvaruchef - Hemköp Bredäng, Stockholm
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2026-07-31
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Hemköp är butikskedjan med ett sortiment specifikt anpassat för dem som bor på orten. Om du vill ha en viktig roll som innefattar ett ledande, och utvecklande ansvar för flera avdelningar, samt även samtidigt leda ett team av duktiga medarbetare - då ska du söka till rollen som Färskvaruchef till den handlarägda butiken, Hemköp i Bredäng.
Bli en av oss
På Hemköp i Bredäng blir du en viktig del i butikens fortsatta utveckling och får möjlighet att arbeta i en entreprenörsdriven miljö. Butiken präglas av matglädje, klipp och ett personligt kundbemötande. Våra kunder gillar Hemköp Bredäng och vi som arbetar vill dagligen ta vår butik till nästa nivå. Vi har fortsatt många spännande saker planerade och vår butik ska fortsätta ta ytterligare steg framåt, tillsammans med det duktiga teamet i butiken så får du som Färskvaruchef en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Tjänsten är tills vidare på heltid och inleds med en provanställning. Schemalagd arbetstid på dagar, kvällar och helger.
Det här får du göra
I rollen som Färskvaruchef har du ansvar för dina avdelningar, och din personal. Du är med och ser till att butiken är väldriftad sju dagar i veckan. Du är med och ansvarar över inköp, försäljning och lönsamhet samt att dina avdelningar uppnår butikens gemensamt ställda mål. Kunden är kärnan i verksamheten, därför är den dagliga kundkontakten viktig för att skapa en positiv butiksupplevelse, och självklart säkerställa att dina avdelningar erbjuder ett modernt och inbjudande sortiment. Tillsammans med dina medarbetare ska du säkra att butiken håller högsta kvalitet och se till att rutiner följs. Som Färskvaruchef får du ett personalansvar för ditt team av duktiga medarbetare. I det ingår att personalen får rätt information, utvecklas och trivs samt att arbetet i butiken fungerar smidigt och bra. Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp.
Det här förväntar vi oss
Att du är matintresserad, bra på att driva försäljning och tycker om att arbeta med människor är en förutsättning för rollen. Lika självklart ska du ha en egen drivkraft att vilja arbeta i en entreprenörsdriven miljö med ett högt tempo. Dessutom behöver du trivas med att få arbeta med ekonomiska nyckeltal och ha vana av att arbeta i butik. Viktiga delar för att lyckas som Färskvaruchef tror vi är att du är matintresserad, strukturerad, analytisk, engagerad och att du brinner för utveckling av dig själv och dina medarbetare. Eftersom du ska leda och utveckla dina medarbetare behöver du vara bra på att förklara rutiner, beskriva vilka mål butiken ska nå och vilka utmaningar som finns. Lika viktigt är att du kan delegera arbete, både kan ge och ta feedback och att trivs med att driva igenom förändringar. Du som söker tjänsten har tidigare arbetat med försäljning och service, samt gärna god datorkunskap.
Mångfald
För oss är mångfald en affärsmöjlighet! Medarbetarnas breda kunskaper i språk, högtider och mat, hjälper oss att spetsa vårt kunderbjudande. Vi har kommit långt men vi vill bli ännu bättre och välkomnar en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Om du känner att din personlighet och att dina erfarenheter stämmer överens med ovanstående kan du bli vår nya Färskvaruchef på Hemköp i Bredäng.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post. Vid frågor når du Alexander Lindgren på 0727-407 998.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RL Future Management AB
(org.nr 556701-2199)
Erik Dahlbergsallén 15 (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Future Management Kontakt
Alexander Lindgren alexander.lindgren@futuremanagement.se 0727407998 Jobbnummer
10017216