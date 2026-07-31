Personlig mentor och ledare sökes för ett unikt och engagerande uppdrag.
Humana AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-07-31
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
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Det här är en skräddarsydd assistentroll för dig som vill kombinera din pedagogiska talang med ett djupt engagemang för ett och samma barns fulla utveckling och lärande, och samtidigt ha väldigt roligt!
Arbetet handlar om att vara mentalt aktiv och att klura på pedagogiska utmaningar! Du får frihet att vara kreativ i ordets allra yttersta bemärkelse, arbeta och tänka självständigt, analysera och skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande & utveckling för en charmerande, nyfiken 8-åring med stor förmåga att utvecklas, i skolmiljö! Du analyserar, provar idéer, skapar eget material, skapar och lär ut, utvärderar och justerar tills du hittar det som fungerar för denna individ. Ditt uppdrag som personlig assistent till ett barn i skolålder blir att utveckla läsning, skrivning, matematik, kommunikation, problemlösning, självständigt tänkande och all sorts intellektuell verksamhet på rätt nivå. Barnet blir ofta missförstått pga sina ojämna kunskaper, samt svårigheter att förmedla dessa. Barnets faktiska förmågor är ofta större än vad omgivningen hinner upptäcka. Därför är en av dina viktigaste uppgifter att se till att de blir synliga. Du tolkar åt två olika håll.
En stor del av rollen är därtill att hålla barnet säker på alla sätt det innebär för just den här individen. Du ansvarar för barnets alla behov under hela skoldagen. Du ansvarar också för ständig tillsyn. Du ligger steget före, identifierar risker och analyserar situationer snabbt. Samtidigt hjälper du barnet att våga prova själv och utveckla en allt större självständighet utan att säkerheten äventyras. Skillnaden mellan en elevassistent och den här rollen är att du arbetar för och åt barnet – inte åt skolan. Därför bygger uppdraget på djup personkännedom. Tidigare erfarenheter om funktionsvariationer och lågaffektivt bemötande är inte väsentliga i detta uppdrag. Du lär dig hur just det här barnet tänker, kommunicerar, motiveras och tar till sig ny kunskap. Den kunskapen använder du sedan för att göra varje lektion och varje situation under skoldagen till ett tillfälle för utveckling.
Du pratar oavbrutet med barnet. Du sätter ord på det ni gör, det som händer, det barnet ser och funderar över. Du vet att språk utvecklas genom att användas. Du är både fysiskt och intellektuellt aktiv, uppmärksam, håller dig nära och är snabb till handling. Om du tycker om att undervisa, nyskapande metodik, klura, upprepa samt hitta nya vägar när andra kör fast kommer du sannolikt att älska det här uppdraget. Vi söker någon som ser möjligheter, tar initiativ och är driven nog att göra handling av idéer!
Familjens assistenter stannar ofta i flera år eftersom de inte sällan "blir kära" i arbetet då uppdraget erbjuder intellektuell stimulans, stor frihet och möjligheten att följa ett barns utveckling på nära håll, men även mycket ansvar och med det även den tillfredsställande känslan av att vara viktig och göra skillnad - på riktigt. De blir därför ofta både mycket nära vänner till barnet samt till den lilla familjen de jobbar för. "Idag knäckte vi något som barnet faktiskt inte redan kunde! Hurra!" Vi lägger störst vikt vid din personlighet, ditt driv, din energi, mentala kapacitet och pedagogiska fingertoppskänsla!
Du kommer att trivas hos oss om du:
är en naturlig ledare,
har ett genuint intresse för pedagogik, barns lärande och utveckling.
älskar att kommunicera och prata,
tänker själv, tar initiativ och ser möjligheter där andra ser begränsningar
är nyfiken, analyserande och tycker om att utveckla metoder när något inte går i lås. förstår den viktiga gränsen mellan att hjälpa och att passivisera.
Även om uppdraget har sin utgångspunkt i barnets skolgång följer du med på både läkarbesök, tv-inspelningar och annat som händer de dagar som barnet inte är i skolan. Detta då ingen dag är den andra lik! Vi hoppas att det är något du tycker gör arbetet ännu roligare
Arbetstid, tjänstegöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 25-100% enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till vardagar. Schema och tjänstgöringsgrad bestäms enligt överenskommelse mellan arbetsledare och assistent.
Introduktion och utbildning:
Tillträde och introduktion sker enligt överenskommelse innan det riktiga schemat träder i kraft i början av september.
Vi erbjuder:
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Arian Mambari arian.mambari@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024100-2125472". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10017224