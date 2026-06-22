Lokalvårdare

MJ Facility Service AB / Städarjobb / Täby
2026-06-22


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Nu söker vi på Mj facility service AB en kollega som ska ha tidigare erfarenhet inom lokalvård. ha god kundskap om medel och städtekniker inom hemstäd och lokalvård.
våra krav,
Du ska ha 2-4års erfarenhet inom lokalvård..
prata flytande engelska eller svenska.
Ha kunskap inom hur man använder sig av dess olika medel och tekniker som krävs inom en vardalig städning.
körkort eller god lokalkännedom inom stockholm.
ansvarstagande och kunna arbeta tillsamman i team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: mytidblom@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MJ Facility Service AB (org.nr 559196-5743)
Gribbylunds Torg 6 A (visa karta)
187 65  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9972172

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