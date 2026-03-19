Lokalvårdare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Städarjobb / Strömstad
2026-03-19
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Strömstad
, Tanum
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vi söker en glad, positiv och driven person att bli en del av vårt fantastiska team hos oss på Riksbyggen.
Hos oss gör du skillnad
Som lokalvårdare i Strömstad inom Riksbyggens marknadsområde Bohus Älvsborg, kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Du kommer att arbeta självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du blir ansvarig för egna städområden och jobbar både ensam och i ett team.
I din roll som lokalvårdare så handlar det till största del om regelbunden städning av allmänna ytor på bostadsområden, t ex trapphus, tvättstugor, källare, äldreboenden samt kontorslokaler. Periodvis utförs också storstädningar, fönsterputs, golvvård. Det innebär bland annat att det är du som ansvarar för att följa förvaltningsavtalen men sm också tar emot och hanterar eventuella önskemål och felanmälan från kunderna. Hos oss är datorn ett självklart arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt. Vi söker dig som är intresserad av kundkontakter och som har förmåga att se och möta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö!
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Då tjänsten innebär mycket externa och interna kontakter bör du vara en utåtriktad person som är lyhörd och smidig. Du som söker ska vara serviceinriktad, praktiskt lagd, händig och självgående. Du trivs med och har vanan att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att prioritera din arbetstid, lösa uppgifter på egen hand och samt brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder.
Du har minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot lokalvård och/eller fastigheter. Har du erfarenhet inom verksamhetsområdet lokalvård så är det meriterande. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är mycket viktigt i rollen. Det är också viktigt att du har lätt att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla medarbetare ser vi gärna att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 40%, placerad i Strömstad, men arbete på även andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Ansökan och kontakt
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb, sista ansökningsdag 1 april 2026. Urvalsprocessen sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum, så känns detta rätt för dig! - sök redan idag.
Har du frågor kontakta Gruppchef Urban Jansson via mailadress: urban.jansson@riksbyggen.se

Publiceringsdatum: 2026-03-19
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Riksbyggen ekonomisk förening
Riksbyggen Jobbnummer
9806588