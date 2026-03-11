Lokalvårdare
2026-03-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vill du arbeta inom lokalvård på ett väletablerat företag? Sök till HS Service och Support.
Om rollen
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra, följa upp samt kvalitetssäkra den dagliga lokalvården hos våra kunder. Varje kund är unik så du kommer med hög kvalitet utföra olika former av lokalvård hos varje enskild uppdragsgivare.
Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Tjänsten har krav på svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning.
Kvalifikationer/Krav
• Du skall ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Meriterande om du har utbildning inom SRY, PRYL
Som person har du god servicekänsla och kan hantera olika möten med människor. Vi värdesätter egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga samt noggrannhet och en positiv attityd. Du är en god ambassadör för vårt företag samt delar våra värderingar.
Anställningsform och arbetstider:
Deltidstjänst.
Tillträde: snarast
Arbetstider: Dagtid.
Ditt arbetsområde är Kalmar.
Mejla din ansökan till: work@hs-sos.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: work@hs-sos.se
HS Service och Support AB (org.nr 556582-6277)
Kontakt: Albin Westlund Nilsson albin.westerlund-nilsson@hs-sos.se 0200 - 72 72 73
