Lokalvårdare

Isalex Clean Consult AB / Städarjobb / Södertälje
2026-01-27


Vi söker dej som medarbetare som vill ha några extra timmar i veckan men även kan utöka vid annan personals frånvaro vid sjukdom och semester. Tiden är varierande vecka för vecka. Till största delen så gäller det hemstädning hos privatpersoner. Arbetsplatserna finns i Södertälje och Järna till största delen. Arbetet kräver noggrannhet och svenska i tal och skrift. Körkort och bil är en fördel.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
0705151075
E-post: jobb@isalex.se

Arbetsgivare
Isalex Clean Consult AB (org.nr 556848-7358)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9706885

