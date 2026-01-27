Lokalvårdare
Isalex Clean Consult AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2026-01-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isalex Clean Consult AB i Södertälje
Vi söker dej som medarbetare som vill ha några extra timmar i veckan men även kan utöka vid annan personals frånvaro vid sjukdom och semester. Tiden är varierande vecka för vecka. Till största delen så gäller det hemstädning hos privatpersoner. Arbetsplatserna finns i Södertälje och Järna till största delen. Arbetet kräver noggrannhet och svenska i tal och skrift. Körkort och bil är en fördel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
0705151075
E-post: jobb@isalex.se Arbetsgivare Isalex Clean Consult AB
(org.nr 556848-7358) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9706885