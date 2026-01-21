Lokalvårdare
Wetterhälsan Vårdval AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-01-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wetterhälsan Vårdval AB i Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker ny medarbetare till vårt team inom lokalvård, är det du?
På Wetterhälsan arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Vi strävar efter en positiv stämning och värnar om en god arbetsmiljö där vi värdesätter varandra och våra kompetenser.
Som servicepersonal på Wetterhälsan utför du den dagliga städningen i våra lokaler och vårdrum. Det ingår även att sköta om lunchrum och ordna med en enklare personalfrukost.
För att trivas som servicepersonal hos oss på Wetterhälsan ser vi att du är:
serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och kommunicera med övriga yrkesgrupper
ansvarsfull gällande dina arbetsuppgifter, självgående och arbetsam
noggrann och håller en hög kvalité i ditt arbete
har en flexibel och positiv inställning
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift, då du dagligen kommer vara i kontakt med övriga kollegor och emellanåt även patienter. Har du tidigare erfarenhet av städ och service ser vi det som positivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är tillsvidare med en anställning på heltid och du väljer själv arbetstidsomfattning.
Wetterhälsan eftersträvar mångfald ur alla perspektiv.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wetterhälsan Vårdval AB
(org.nr 556792-0128)
Batterigatan 9 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Sektionschef
Emma Juneström emma.junestrom@wetterhalsan.se Jobbnummer
9697036