Lokalvårdare
Miljöservice Norr AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2025-11-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljöservice Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Miljöservice Boden AB vill erbjuda dig som ny hos oss en trevlig, rolig och öppen arbetsplats. Vi har flera års erfarenhet i branschen med nya utmaningar varje dag där du utvecklas såväl yrkesmässigt som person. Vi är alltid tillgängliga och håller en professionell dialog med kunder och leverantörer. Vår vision är att hålla bäst service i branschen med fokus på säkerheten och arbetsmiljö!
Vi söker nu dig som är lösningsorienterad med ett stort engagemang till uppgiften.
Som person är du flexibel, samarbetsvillig, ansvarsfull och positiv. Dina främsta arbetsuppgifter består av, byggstäd men det kan också variera med andra typer av servicearbeten eftersom vi inte tackar nej till ett jobb.
Om detta känns intressant ska du söka dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Charlie@miljoserviceab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete Luleå". Arbetsgivare Miljöservice Norr AB
(org.nr 559149-3969), https://miljoserviceab.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljöservice Boden AB Kontakt
Charlie Wiklund Charlie@miljoserviceab.se Jobbnummer
9584714