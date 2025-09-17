Lokalvårdare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Inom Serviceenheten vid Göteborgs universitet samlas kompetens inom en rad olika områden. Tillsammans erbjuder enheten expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Närservice bedrivs utifrån campusområden som utgår från de geografiska områden där Göteborgs universitetets verksamhet bedrivs.
Tjänsten som lokalvårdare kommer att vara placerad vid den nyinrättade sektionen för lokalvård som är en sektion under Serviceenheten. Sektionen är geografiskt utspridda på fyra olika Campusservice; campusservice Haga, Rosenlund, Medicinareberget och Lorensberg.
Campusservice Haga ger i huvudsak service till de verksamheter och fastigheter som återfinns i områdena Haga och Linné, dvs. Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Servicen syftar främst till att hjälpa verksamheten att få så mycket ut av sina lokaler som möjligt samt till att skapa en god arbetsmiljö för studenter och anställda. Tjänsterna består bland annat av vaktmästeritjänster, reception och lokalvård.
Just nu söker vi en lokalvårdare för en tillsvidareanställning med en omfattning om 75 % till Campusservice Haga.
Arbetsuppgifter
Städning av undervisningslokaler, studieplatser, toaletter, lunchrum, kontor och andra lokalytor där studenter och personal vistas. Enklare administrativa arbetsuppgifter ingår också i tjänsten, så som mailhantering och registrering i egenrapporteringssystemet.
Kvalifikationer
Tjänsten ställer krav på god kunskap i svenska, såväl i tal som i skrift, samt att du har arbetat inom lokalvårdsyrket minst 6 månader. Det krävs att du ej har någon form av allergi som påverkar arbetets utförande. Tjänsten innebär även arbete med digitala plattformar och rapportering i system samt enklare administrativa uppgifter, vilket innebär att det krävs att du kan hantera dessa arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska i tal. Det är även meriterande om du har någon form av utbildning inom lokalvård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där god samarbetsförmåga, noggrannhet, självständighet och ansvarstagande i arbetet och förmågan att ge kvalitativ service och ett gott bemötande värderas högt.
Anställning
Anställningen avser en tillsvidareanställning med en omfattning av 75% av heltid (deltidsanställning) med placering för närvarande vid sektionen för lokalvård, Serviceenheten vid Göteborgs universitet. Arbetet kommer för närvarande att utföras vid campusservice Haga. Tillträde för anställningen är 2025-12-01. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Lokalvårdssamordnare Mirjana Djujic mirjana.djujic@gu.se
031-7861324
Lokalvårdssamordnare Anne Leppänen anne.leppanen@gu.se
031-7863307
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga i ansökan:
• CV
• Övriga dokument relevanta för ansökan (frivilligt)
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-08
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9512647