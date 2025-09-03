Lokalvårdare
Smålands Städsupport AB / Städarjobb / Vimmerby
2025-09-03
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
, Västervik
, Hultsfred

Vill du arbeta inom lokalvård på ett väletablerat företag? Isåfall sök till Smålands städsupport AB
Om rollen
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra, följa upp samt kvalitetssäkra den dagliga lokalvården hos våra kunder. Varje kund är unik så du kommer med hög kvalitet utföra olika former av lokalvård hos varje enskild uppdragsgivare.
Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Tjänsten har krav på svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning enligt
säkerhetsskyddslagen.
Kvalifikationer/Krav
• Du skall ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande
• B-körkort är ett krav
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Meriterande om du har utbildning inom SRY, PRYL
Som person har du god servicekänsla och kan hantera olika möten
med människor. Vi värdesätter egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga samt
noggrannhet och en positiv attityd. Du är en god ambassadör för vårt företag
samt delar våra värderingar.
Anställningsform och arbetstider:
Deltidtjänst. Tillträde: snarast
Ditt arbetsområde är Vimmerby med omnejd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@smalandsstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare, Vimmerby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smålands Städsupport AB
(org.nr 556817-3610) Jobbnummer
9489949