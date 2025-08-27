Lokalvårdare
Muro Förvaltning AB / Städarjobb / Jönköping
2025-08-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Lokalvårdare sökes
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och bidra till en ren och trivsam miljö för våra kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
* Daglig städning av lokaler, kontor och gemensamma utrymmen, trapphus samt Muros kontor.
* Golvvård, fönsterputs och andra städuppdrag vid behov
* Säkerställa att städningen utförs enligt gällande rutiner och kvalitetskrav
• Plocka skräp samt ogräsrensning runt våra fastigheter i Jönköping & Tenhult
Vi söker dig som
* Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
* Har förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta i team
* Har tidigare erfarenhet av lokalvård (meriterande, men inget krav)
* Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder
* En trygg och trivsam arbetsplats
* Introduktion och stöd i arbetet
* Möjlighet till utveckling inom företaget
* Anställningsform och arbetstid enligt överenskommelse
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev senast till Simon@Muro.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via mail
E-post: Simon@muro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Muro Förvaltning AB
Herkulesvägen 4 (visa karta
553 18 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
COO
Simon Brehmer Simon@muro.se 072-0757750 Jobbnummer
