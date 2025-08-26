Lokalvårdare
Holsby Metall AB / Städarjobb / Vetlanda Visa alla städarjobb i Vetlanda
2025-08-26
Vi söker en engagerad och ansvarstagande städare till våra produktionslokaler. Som städare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa en ren och trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Städning i produktionslokaler
Skurmaskinskörning, sopa och moppa
Vid behov enklare underhållsuppgifter kopplat till lokalvård
Arbetet är fysiskt och innebär mycket stående, gående och arbete med kroppenKvalifikationer
B-körkort är ett krav, då arbetet omfattar både Vetlanda och Holsby
Erfarenhet av städning eller lokalvård är meriterande, men inte ett krav
Du behöver vara noggrann, ha god arbetsmoral och kunna ta eget ansvar
God fysik då arbetet är rörligt och fysiskt krävandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pålitlig, självgående och trivs med ett praktiskt arbete. Du är noggrann och har ett öga för detaljer. Samarbete med kollegor är viktigt, men du behöver också kunna arbeta självständigt och strukturera dina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Heltidsanställning som börjar med provanställning
Start så snart som möjligt
En stabil arbetsplats och en viktig roll i ett trevligt arbetslag
Vi söker efter vår nya kollega och vill gärna att han/hon börjar så snart som möjligt och kan därför komma att anställa innan ansökningstiden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobba@holsbymetall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holsby Metall AB
(org.nr 556066-5126), http://www.holsbymetall.se
Vetlandavägen 48 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holsby Metall AB Jobbnummer
9476557