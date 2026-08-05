Lokalvårdare - Huskvarna

NEA Städ AB / Städarjobb / Jönköping
2026-08-05


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Nea Städ AB söker en lokalvårdare på heltid till Huskvarna med omnejd.
Jobbet är trappstädning, kontorsstädning och flyttstädning hos våra kunder. Vi söker dig som tar ansvar, är noggrann och gillar att städa.
Du behöver kunna kommunicera på svenska – det behöver inte vara flytande.
Ansök endast om du uppfyller kraven ovan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@neastad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NEA Städ AB (org.nr 559495-1773)
Huskvarna Kungsgatan 37 (visa karta)
561 31  HUSKVARNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10023681

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