Lokalvårdare - hemservice och lokalvård

2025-12-10
Vi behöver förstärkning i Falun, Borlänge och Avesta!
Omfattning: Heltid/deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Publiceringsdatum2025-12-10
Städare/Lokalvårdare - 2-4 års erfarenhetKörkortskrav
Meriterande
Om jobbet
Maid for you startades 2013. Sedan dess har vi vuxit med stadig kraft. Nu är vi närmare 30 anställda, och utgår från tre orter. Falun, Borlänge och Avesta.
Vi söker serviceinriktade lokalvårdare som vill arbeta med städ långsiktigt för olika typer av anställningar såsom tillsvidare, vikariat och extra vid behov.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor i enlighet med vårt kollektivavtal.
Våra uppdrag är varierande och vi utför alla typer av städtjänster.
Basen är hemservice/hemstädning och lokalvård/företagsstädning. Andra återkommande uppdrag är flyttstädning, fönsterputs, byggstäd och golvvård.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Det är ett enormt förtroende som vi får från våra uppdragsgivare därför lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågan att förvalta det förtroendet.
Arbetet är delvis fysiskt krävande och kan innebära tunga lyft, varför god fysik och kunskap om ergonomiskt arbetssätt är önskvärt.
Arbetet innebär ett säkerhetstänk och säkerhetsansvar, vilket gör att utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras in.
För samtliga medarbetare som arbetar på Maid for you ställer vi krav på god svenska i både tal och skrift. Det är viktigt att du, både för din egen och andras säkerhet, kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på svenska.
Du som söker:
• är en serviceinriktad person med känsla för detaljer och god ordning
• har förmågan att utifrån rutiner samordna och lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt
• har dokumenterad flerårig, erfarenhet från lokalvårdsyrket.
• god förståelse för svenska i tal och skrift
• svensk medborgare eller svenskt arbetstillstånd
Dessutom är det meriterande om du har:
• dokumenterad utbildning och certifiering som t ex PRYL, SRY för städservice eller motsvarande.
• erfarenhet av hemstädning proffesionellt.
Ansökan skickas till info@maidforyou.se
Urvalsarbetet sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta:elin.persson@maidforyou.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Endast via mail!
E-post: info@maidforyou.se
Arbetsgivare Maid For You i Sverige AB
(org.nr 556925-4971)
cirkelgatan 16
)
781 72 BORLÄNGE
Maid for you AB
Kontakt
Elin Persson elin.persson@maidforyou.se
9636646