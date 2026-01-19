Lokalvård/Frukostrunner
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Städarjobb / Varberg Visa alla städarjobb i Varberg
2026-01-19
Varbergs Kusthotell nysatsar och öppnar under våren två nya spavåningar och en helt nyrenoverad restaurang. På Severins kommer man servera fisk och skaldjur direkt från grillen, i nya och spännande serveringar. Flera av sommarens tjänster är extra flexibla, där du får prova flera avdelningar på hotellet. Några finns också på extratimmar.
Om dig
Positiv problemlösare med stor talang för service och värdskap, det är du! I våra kombinationstjänster får du träffa många av våra förväntansfulla gäster och du är en fena på att ta hand om människor. Du är noggrann, trevlig och vill göra gästens besök extra bra. Har du tidigare erfarenhet av lokalvård och vill utvecklas vidare inom hotellbranschen? Nu har du chansen att ta nästa steg, bredda din kompetens och öka din kunskap inom restaurang i en varierad och social roll.Om tjänsten
Som lokalvårdare och frukostrunner har du en avgörande roll i vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Daglig städning och lokalvård
Påfyllning och diskhantering i frukostserveringen
Servering av vår á la carte frukost
Enklare restauranguppgifter och köksnära arbete
Säkerställande av hög kvalitet, hygien och service
Fakta
Omfattning: 80%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9691307