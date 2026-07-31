Lokalvård
LBE Service AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-07-31
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LBE Service AB i Nacka
LBE Service AB söker erfaren lokalvårdare
Är du noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad? Då kan du vara den vi söker!
LBE Service AB söker en erfaren lokalvårdare för arbete hos våra kunder i hela Stockholmsområdet. Arbetsplatserna varierar, och arbetet kan utföras både självständigt och tillsammans med kollegor.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kontorsstädning
Trappstädning
Flyttstädning
Storstädning
Städning av gemensamma utrymmen
Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård
Vi söker dig som
Har minst två års dokumenterad erfarenhet av lokalvård
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Är flexibel och kan arbeta på olika platser i Stockholm
Kan arbeta varierande tider mellan klockan 06.00 och 20.00
Har möjlighet att arbeta både vardagar och helger
B-körkort och kunskaper i ytterligare språk är meriterande.
Anställningsinformation
Företag: LBE Service AB
Arbetsområde: Hela Stockholmsområdet
Arbetstider: Varierande mellan kl. 06.00 och 20.00
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss. Ange även vilka tider du kan arbeta och när du har möjlighet att börja.
Välkommen med din ansökan till LBE Service AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mail
E-post: hernan@lbeservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvård /städ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LBE Service AB
(org.nr 556811-2717)
Serenadvägen 22 (visa karta
)
131 40 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hernan Saavedra hernan@lbeservice.se Jobbnummer
10017608