2026-02-25


Lokalvårdare sökes för kortare anställnings perioder, befintliga arbetsplatser i Huddinge kommun, Vasastan, Nacka, det gäller timanställning arbeten kan utföras under dagtid och en del under helger, det finns valmöjlighet att bestämma arbetstiderna som ska utföras och du jobbar självständigt.

Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Renlokaivard200@gmail.com

Geoclean AB (org.nr 556698-6427)

9764198

