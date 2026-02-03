Logopeder till Kiruna sjukhus
2026-02-03
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med många patientmöten varje dag? Då är du varmt välkommen till oss! Länslogopedin söker nu två logopeder till Kiruna sjukhus, där du blir en del av en länsövergripande verksamhet i framkant när det gäller utveckling och förändringsarbete. Du får på sikt också möjlighet att arbeta i ett nytt, toppmodernt sjukhus i Kiruna som planeras stå klart 2031.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad logoped. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från yrket samt erfarenhet av patientkontakt via distansteknik, dock inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående, tar initiativ till arbete och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad, serviceinriktad och har ett gott bemötande. Du trivs att arbeta i team, värderar och ser nyttan av att arbeta tillsammans.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder dig ett varierat och omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna som fördelas mellan de två tjänsterna innefattar neuro öppen- och slutenvård, förskolebarn med utvecklingsrelaterade tal- och språksvårigheter samt språk-, läs- och skrivutredningar hos skolbarn och vuxna. Det finns också möjlighet att påverka arbetets innehåll utifrån intresse.
Arbetet innefattar både utredning och behandling där alla våra patientbesök som kan ske på distans genomförs via distansteknik. Vi är en verksamhet som kontinuerligt arbetar med utvecklings- och kvalitetssäkring genom kollegiala samarbeten i länsrondsgrupper indelade i olika diagnosområden. I dessa forum stöttar vi varandra för att hela tiden utvecklas inom vår profession med både utredning, behandling och konsultation.
Inom Länslogopedin finns 20 logopedtjänster samt tre sekreterare. Vi är en verksamhet som värdesätter samarbete och teamkänsla. Vi går in och stöttar upp varandra vid eventuell frånvaro där vi också får möjlighet att utvecklas genom att arbeta med andra logopediska arbetsuppgifter. Du får också möjlighet att några gånger per termin få psykologhandledning i grupp samt att vi erbjuder dig internutbildning vid behov.
Visst låter det intressant? Välkommen till oss!
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till distansarbete i samråd med rekryterande chef
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid inom Länslogopedin Norrbotten med placering vid Kiruna sjukhus. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
