Logoped till Logopedimottagningen Kungsbacka
2025-12-15
Är du legitimerad logoped och har förmåga att skapa goda relationer? Vi söker dig som vill ta chansen att arbeta på vår mottagning i Kungsbacka under ett spännande vikariat.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för hög kvalitet och gott bemötande.Om arbetsplatsen och tjänsten
Logopedimottagningen i Kungsbacka är en allmänlogopedisk öppenvårdsmottagning där vi träffar patienter inom närsjukvårdsuppdraget. Den största patientgruppen hos oss är barn i förskole- och skolålder med tal- och språksvårigheter. På mottagningen arbetar idag cirka tio logopeder. Patientmöten sker till största delen vid vår allmänlogopediska öppenvårdsmottagning där vi träffar patienter i alla åldrar inom flertalet logopediska områden. Vi träffar även till viss del patienter inneliggande på sjukhusets vårdavdelning.
Hos oss på Logopedimottagningen får du möjlighet att utveckla en bred erfarenhet och ha ett stimulerande arbete med varierade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av bedömningar, behandling, konsultationer och gruppinformation.
Samtliga nyanställda erbjuds introduktion samt mentorskap av erfaren kollega. Hos oss får du på flera olika sätt chans att utvecklas tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor som ger varandra stöd i ett intressant och omväxlande arbete!
Våra logopedimottagningar finns i Kungsbacka, Falkenberg, Varberg, Halmstad, Hylte och Laholm och ingår i Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus. Logopedimottagningarna har två gemensamma chefer och har ett nära samarbete mellan mottagningarna. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar. Hos oss är det lätt att trivas!Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Du har lätt för att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt i såväl tal som skrift och du har goda kunskaper i svenska språket. B-körkort är meriterande för tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha bra förmåga att skapa goda relationer till våra patienter men även till dina kollegor. Du har lätt för att arbeta självständigt och trivs med det. För rollen krävs ett flexibelt förhållningssätt samtidigt som du har förmågan att se helheten. Som person är du initiativtagande och uppnår resultat samtidigt som du kan driva egna processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att hålla intervjuer 15/1.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
