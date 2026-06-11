Tandsköterska/Receptionist till Aqua Dental Borlänge
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Borlänge Visa alla tandsköterskejobb i Borlänge
2026-06-11
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Hej blivande kollega!
Aqua Dental Borlänge växer och vi söker nu en driven tandsköterska med intresse för receptionsarbete och administration.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Hos oss arbetar idag cirka 800 medarbetare fördelade på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor. Vi kallar oss #Aquarebels. En #Aquarebel kännetecknas av respekt för patienter och kollegor, nyfikenhet, noggrannhet samt ett proaktivt och samarbetsinriktat arbetssätt.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandsköterska/receptionist på Aqua Dental Borlänge blir du en del av ett engagerat och kompetent team på en trivsam klinik i centrala Borlänge. Hos oss arbetar vi nära varandra och hjälps åt för att skapa en positiv arbetsmiljö och en förstklassig patientupplevelse.
I denna kombinerade roll får du möjlighet att arbeta både kliniskt och administrativt. Du assisterar i behandlingsrummet, tar hand om våra patienter och bidrar samtidigt till ett smidigt patientflöde genom arbete i receptionen med bland annat bokningar, administration och service. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som uppskattar kombinationen av patientnära arbete och administrativa uppgifter.
För att trivas hos oss tror vi att du är serviceinriktad, strukturerad och har ett effektivt arbetssätt. Du möter patienter och kollegor med professionalism, värme och ödmjukhet, och bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet. Tillsammans arbetar vi för att leverera tandvård av hög kvalitet och skapa trygga upplevelser för våra patienter varje dag.
Denna tjänst är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är examinerad tandsköterska
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Har ett intresse för service, receptionsarbete och administration. Tidigare erfarenhet av arbete i reception är meriterande
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 12 juli 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Anders Bransell, anders.bransell@quadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893822-2048756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Stationsgatan 10 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9959827