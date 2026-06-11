Sjuksköterskor för sommaruppdrag på Visby
Nordic Investin Group Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Vill du kombinera ett meningsfullt arbete med en sommar på Gotland? Om uppdraget
Arbetet är i första hand förlagt till avdelningarna för infektion, kirurgi, ortopedi samt stroke. Tjänstgöringsgraden är 100 % och innebär rotationstjänstgöring med dag-, kvälls- och nattpass utifrån verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint engagemang för patientsäkerhet och god vård. För att vara aktuell för uppdraget krävs:
Svensk legitimation som sjuksköterska.
Minst två års aktuell klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation (förvärvad i Norden under de senaste fyra åren).
Språkkunskaper i svenska (eller norska/danska) motsvarande nivå C1.
Giltig HLR-utbildning genomförd de senaste 12 månaderna.
Giltig ordinarie SITHS e-id.
Personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och noggrannhet.
Vi erbjuder
Bostadssubvention: En subvention om 450 kr per natt för boende.
Konkurrenskraftig ersättning: Timlön utgår enligt gällande prisbilaga (upp till 660 kr/h för legitimerad sjuksköterska) samt OB-tillägg enligt gällande avtal.
Krav för anställning
Innan uppdragets start genomförs kontroller mot misstanke- och belastningsregistret (avseende sex-, vålds- eller narkotikabrott). Du ska även uppfylla regionens hälsokrav avseende smittskydd (t.ex. MRSA och tuberkulos).
Ansökan och kontakt
Detta är en direktupphandling där anbud lämnas elektroniskt via e-Avrop.
Sista dag för frågor: 2026-06-21.
Sista anbudsdag: 2026-06-23.
Avtalsperiod: Beräknad start 2026-07-27 till och med 2026-08-09 (med möjlighet till förlängning).
Välkommen med ditt anbud och chansen att göra skillnad på Gotland i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7893858-2048736". Arbetsgivare Nordic Investin Group Aktiebolag
(org.nr 559332-2125), https://jobs.nordicinvestin.se
103 16 (visa karta
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103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordic Investin Group Jobbnummer
9959837