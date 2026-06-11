Speciallärare svenska till Trönninge skola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Speciallärarjobb / Varberg Visa alla speciallärarjobb i Varberg
2026-06-11
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Trönninge skola är en modern F–9-skola i ett av Varbergs snabbast växande och mest levande områden. Här möts runt 850 elever och ett engagerat team av pedagoger varje dag. Hos oss är "tillsammans" ett ledord. Vi tror på ett nära samarbete mellan kollegor, elevhälsoteam och en kultur där vi delar med oss av idéer, utmaningar och framgångar. Söker du en arbetsplats där moderna lärmiljöer kombineras med ett starkt kollegialt lärande och ett genuint engagemang för varje elev? Då är det dig vi letar efter! Trönninge skola växer, och nu har du chansen att bli en del av vårt fantastiska team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss har du en central roll i att skapa en tillgänglig lärmiljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom ett inkluderande förhållningssätt ger du eleverna förutsättningar att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du är en viktig del i skolans elevhälsateam och arbetar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och specialpedagogiska strategier.
• Arbeta främst främjande och förebyggande tillsammans med eleverna för att stärka deras kunskapsutveckling och välmående.
• Handleda och stötta lärare i att anpassa undervisningen och lärmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå.
• Samarbeta nära rektor, specialpedagog och övriga professioner inom elevhälsan för att utveckla undervisningens kvalitet.
• Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.
Genomföra pedagogiska utredningar inför utredning av särskilt stöd.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för yrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor och övriga professioner en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst och lösningsorienterat för att tillsammans med kollegor utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel och har och har en hög förmåga att anpassa metoder utifrån elevernas olika behov, särskilda stödbehov och kunskapsprogression.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med speciallärarutbildning svenska.
• Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
• Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
• Har förmåga att identifiera och kartlägga elevers behov och stödinsatser.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i elevhälsateam eller specifika kompetenser inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Almqvist linda.almqvist@varberg.se +46340699715 Jobbnummer
9959842