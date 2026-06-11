Aktiv 7-åring i Orminge söker avlösare, 10 timmar per månad.
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-06-11
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God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Bor du i eller i närheten av Orminge, har god fysik och erfarenhet av autism. Då kan du ha hittat det perfekta extrajobbet för dig!
Nu söker vi en avlösare till en kille i 7 års åldern som har autism. Då han saknar tal så kommunicerar han främst med hjälp av bildstöd, peka eller att ta i hand.
Gillar framförallt att klättra i den närliggande parken, eller ta en promenad tillsammans med sin avlösare. Han är fysiskt snabb och ger sig ibland ut på egna äventyr, då gäller det att du är snabb och hinner ikapp honom. På hemmaplan gillar han att bygga pussel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är av god fysik och har erfarenhet av NPF. Du bör inte ha några problem med att jobba med barn som saknar verbalt tal (erfarenhet är meriterande), du är en van barnpassare (både privat och professionellt är meriterande).
Om tjänsten:
10 timmar per månad
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9959826