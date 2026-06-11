Forskningsingenjör vid BKV
Linköpings universitet / Biomedicinjobb / Linköping Visa alla biomedicinjobb i Linköping
2026-06-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker dig som har masterexamen i neurovetenskap till arbete inom ett projekt om komplicerad sorg och psilocybin. Denna placebokontrollerade, dubbelblinda kliniska studie utförs vid Linköpings universitet och undersöker om psilocybin kan underlätta anpassning till förlust genom att påverka serotoninsystemet och neural plasticitet.
Arbetet kommer att omfatta:
Projektkoordinering
Rekrytering av deltagare
Datainsamling (frågeformulär, beteendeexperiment, funktionell magnetresonanstomografi; fMRT, transkraniell magnetstimulering; TMS)
Datahantering
Dataanalys
Om dig
Vi söker nu någon som har en masterexamen inom neurovetenskap.
Den sökande förväntas ha ett starkt intresse för humanforskning inom det neurovetenskapliga området. Erfarenhet av experimentellt arbete, särskild med beteendeuppgifter, fMRT, TMS, samt erfarenhet av kliniska prövningar och GCP-utbildning är ett krav. Den sökande ska ha goda kunskaper av avancerade metoder för fMRT dataanalys.
Du som söker bör vara noggrann, ha stort egeninitiativ och organisatorisk förmåga samt en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Då du befinner dig i en internationell miljö är mycket goda kunskaper i engelska samt grundläggande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift ett krav. Vidare är du ansvarstagande, engagerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.
Då arbetet innebär kontakt med forskningspatienter i medicinska studier är det viktigt att du har ett empatiskt förhållningssätt och är lugn och stabil som person. Du bör ha erfarenhet av att hantera information som lyder under sekretess. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på https://liu.se/forskning/csan
som integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi
Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/bkv
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på ett år. Anställningen är på heltid.
Tillträde 260901. Urval påbörjas vecka 29.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-11Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 260702. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Forskningskoordinator, enhetschef
Ann-Charlotte Johansson ann-charlotte.johansson@liu.se +4613284757 Jobbnummer
9959833