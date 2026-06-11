Bröderna Engwalls i Ljungby söker en servicetekniker till allbilsverkstad
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2026-06-11
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Br Engwalls Bil AB söker erfaren Tekniker till serviceverkstadenPubliceringsdatum2026-06-11Om företaget
Br Engwalls Bil AB är ett etablerat och familjärt företag med lång erfarenhet i branschen. Vi arbetar varje dag för att ge våra kunder trygghet, kvalitet och ett personligt bemötande. Oavsett om det gäller service, reparationer eller rådgivning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Nu söker vi en Tekniker/Servicetekniker med 3–5 års erfarenhet som vill vara med och stärka vårt team i serviceverkstaden.
Om rollen
Som tekniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparationer av personbilar. Du får en viktig roll i att säkerställa att våra kunder får tillbaka sina bilar i bästa möjliga skick. Vi söker dig som är trygg i din kompetens, gillar problemlösning och vill fortsätta utvecklas i yrket.Arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och reparationer enligt tillverkarens riktlinjer.
Felsöka mekaniska och elektroniska system med moderna diagnosverktyg.
Fordonselektronik
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och dokumenteras korrekt.
Bidra till ett gott samarbete i verkstaden och stötta kollegor vid behov.
Ha kontakt med kundmottagningen vid tekniska frågor.
Vi söker dig som
Har 3–5 års erfarenhet som bilmekaniker/tekniker.
Har goda kunskaper inom både mekanik och fordonsel.
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Trivs i ett team men kan också arbeta självständigt.
Har B‐körkort.
Har relevant utbildning inom fordonsteknik.
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Vi erbjuder
En arbetsplats med familjär känsla och korta beslutsvägar.
Ett engagerat team som stöttar varandra.
Möjlighet att utvecklas i rollen och växa med företaget.
Trygga anställningsvillkor och goda förmåner.
Vi går igenom ansökningar löpande och välkomnar dig att söka redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: bjorn@engwallsbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Engvalls Bil Aktiebolag
(org.nr 556315-1868), https://engwallsbil.se/
Långgatan 1 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959821