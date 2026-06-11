Erfaren skjutstativtruckförare sökes till kund i Nässjö
Montico HR Partner AB / Lagerjobb / Nässjö Visa alla lagerjobb i Nässjö
2026-06-11
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eller i hela Sverige
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Vi söker nu en erfaren truckförare till en av våra kunder i Nässjö. Är du van att köra skjutstativtruck och trivs i en roll där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du blir anställd av Montico och arbetar som konsult hos vår kund i Nässjö. Arbetstiderna är främst förlagda till dagtid, men du behöver vara flexibel.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck och känner dig trygg bakom ratten. Det är meriterande om du även har erfarenhet av andra trucktyper.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett starkt säkerhetstänk
Är noggrann, ansvarstagande och lojal
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har förmågan att tänka ett steg längre och ligga steget före i ditt arbete
Är flexibel och har en positiv inställning
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Box 416 Västra vägen 14 (visa karta
)
573 25 TRANÅS Arbetsplats
Montico Kontakt
Emelie Sjösten emelie.sjosten@montico.se Jobbnummer
9959835