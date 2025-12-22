Logoped till Habiliteringen i Köping
2025-12-22
Är du logoped eller snart färdig logoped och vill göra verklig skillnad för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning? Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du bygger långsiktiga relationer och är med och skapar bättre förutsättningar- varje dag.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som logoped på Habiliteringen arbetar du med utredning och behandling av kommunikations- samt ät- och sväljsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Ditt uppdrag är att stärka individens förutsättningar i vardagen genom ett patientcentrerat och självständigt arbetssätt.
Arbetet är varierat och utvecklande och sker i nära samverkan med andra professioner i tvärprofessionella team. En viktig del av rollen är även att ge handledning och utbildning till familjer, nätverk och personal samt samverka med exempelvis förskola, skola och LSS-verksamheter, ibland även direkt i patientens vardagsmiljö.
Hos oss är samarbetet en styrka och insatser ges både individuellt och i grupp, med gemensamt fokus på bästa möjliga stöd och behandling för varje patient.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet inom regionen som ger stöd, råd och behandling till personer med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, synnedsättning och förvärvad hjärnskada. Hos oss vid Habiliteringen i Köping arbetar du med patienter inom alla områden och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet. På enheten är vi cirka 25 medarbetare fördelat på olika professioner. Vi har två enhetschefer som delar på ledarskapet hos oss, vilket gör att de ofta finns tillgängliga för oss i vår vardag. Vi arbetar i funktionella och trevliga lokaler som är väl anpassade till den verksamhet vi har.
Du välkomnas till en utvecklande arbetsplats med engagerade medarbetare som har patientarbetet i fokus och som aktivt arbetar för en trygg arbetsmiljö och en positiv teamsamverkan.
Vi erbjuder dig
• Ett flexibelt och varierat arbete på en arbetsplats med gott arbetsklimat
- Ett bra introduktionsprogram för att du ska bli trygg i din roll hos oss
- Tillgång till en teammentor på arbetsplatsen
- Du får en yrkesmentor inom din profession som arbetar inom verksamheten
- Professionsträffar två gånger per termin tillsammans med andra logopeder inom Habiliteringscentrum i Västmanland
För dig som är nyfiken på vår verksamhet och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att ta kontakt med enhetscheferna.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dessutom dig:
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped eller nyexaminerad i väntan på legitimation. Utbildning inom AKK/AKKtiv och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
För att trivas i rollen är du flexibel, trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du trivs med varierande arbetsdagar, arbetar självständigt med god struktur och ser värdet av tvärprofessionellt samarbete.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid- dagtid.
Placeringsort: Köping
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer planeras att ske digitalt via plattformen Teams. Bifoga gärna intyg/betyg med din ansökan. Region Västmanland eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västmanland
(org.nr 232100-0172)
För detta jobb krävs körkort.
Region Västmanland
Enhetschef
Lotta Ramsten Fredriksson lotta.ramsten.fredriksson@regionvastmanland.se 0221-264 14 Jobbnummer
9658746