Logistiksupport till Stena Recycling
OnePartnerGroup Stockholm AB / Backofficejobb / Sigtuna
2026-02-06
Vi söker dig som vill arbeta som logistiksupport hos Stena Recycling på deras anläggning i Rosersberg. Har du erfarenhet av en roll inom service och kundtjänst och har god systemvana så kan detta vara rollen för dig!
Ditt uppdrag
I rollen som logistiksupport arbetar du med invägning och administration av transporter för både inkommande och utgående leveranser till Stena Recyclings anläggning i Rosersberg. Du är ofta den första kontaktpunkten för kunder och chaufförer vid ankomst till anläggningen och spelar en viktig roll i det dagliga logistikflödet.

Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att ordrar är korrekt utförda och registrerade i systemet
Kontroll och godkännande av ersättningar och kostnader
Hantering och uppföljning av avvikelser
Påslag och justering av kostnader vid behov
Information och dialog med kund vid avvikelser
Deltagande i förbättringsarbete för att skapa långsiktiga och effektiva lösningar inom transport och materialhantering
Du kommer arbeta på plats från anläggningen i Rosersberg och arbeta mellan 7:00-16:00 måndag - torsdag och 7:00-15.00 på fredagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från en tidigare roll inom service och kundtjänst, gärna med inslag av transport eller logistik. Du har god systemvana och lär dig snabbt nya system samt har mycket goda kunskaper i Officepaketet.
För att lyckas i rollen är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Du upprätthåller alltid en hög servicenivå och arbetar proaktivt för att förebygga och lösa problem. Vidare är du lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö med många kontaktytor.
Om Stena Recycling
I vår värld är ingenting förbrukat. Vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Materialen förädlas och kan leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. På så vis blir återvinning en hållbar affär för ditt företag samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser.Med 1 600 medarbetare och närmare 90 anläggningar är vi ett av Sveriges ledande återvinningsföretag. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 3,4 miljoner ton material årligen. Vi är stolta att vara en del av Stena-sfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på mer än 200 platser i nio länder. Sfären är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen och består av tre helägda moderbolag; Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB.
Nyfiken på att veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid i sex månader med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar på anläggningen i Rosersberg.

I konsultvärlden går det ofta snabbt så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.

Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss på OnePartnerGroup har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

OnePartnerGroup Stockholm AB (org.nr 559092-8619)
Kontakt
Ida Winther
ida.winther@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9729292