Logistikspecialist
Randstad AB / Logistikjobb / Uppsala Visa alla logistikjobb i Uppsala
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Logistikspecialist till internationell verksamhet
Har du några års erfarenhet inom logistik, lagerstyrning och materialflöden? Trivs du i en självständig roll där du får omsätta din praktiska kunskap till effektiva logistiklösningar? Vi söker nu en Logistic Specialist för ett spännande konsultuppdrag via Randstad!
Om rollen
Som logistikspecialist har du en central funktion i att implementera och driva logistikplaner, processer och policys. Ditt fokus ligger på att säkerställa optimal hantering, lagring och förflyttning av såväl råmaterial som färdiga produkter.
Du arbetar självständigt under allmän handledning och förväntas ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Rollen innebär många interna kontaktytor där du samarbetar tätt med kollegor inom den egna funktionen och stöttar verksamhetens olika intressenter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Flödesoptimering: Implementera och följa upp logistikplaner och processer för lagring och förflyttning av material och färdiga varor.
Lagerstyrning (Inventory Control): Verkställa och upprätthålla processer för lagerkontroll samt lösa löpande logistikfrågor i det dagliga flödet.
Uppföljning & Kontroll: Följa upp logistikmål, analysera avvikelser från planeringen och vidta åtgärder vid behov.
Processutveckling: Bidra till utveckling, administration och underhåll av avdelningens logistikprogram, policys och rutiner.
Samarbete: Samverka med övriga teammedlemmar för att stötta intressenter, hantera uppgiftsrelaterade problem och bygga goda relationer baserat på verksamhetens behov.Profil
Vi söker dig som är en trygg och stabil yrkesperson inom logistikområdet. Du har en god analytisk förmåga vilket gör att du kan hantera och lösa uppkomna problem genom att dra slutsatser från dina tidigare erfarenheter. Som person är du kommunikativ och har lätt för att förklara fakta, rutiner och policys för dina kollegor på ett pedagogiskt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt men bidrar också gärna till att koordinera och organisera uppgifter tillsammans med teamet.
Kvalifikationer och krav:
Erfarenhet: 2–5 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom logistik, supply chain eller lagerstyrning.
Utbildning: Kandidatexamen inom logistik, ekonomi eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet/kvalifikation.
Kompetens: Praktisk kunskap om logistikflöden, lagerkontroll och tillhörande system.
Språk: God kommunikationsförmåga i både tal och skrift (svenska och engelska).
Om uppdraget
Placering: Uppsala
Omfattning: 40h/vecka, dagtid
Uppdragslängd: Aug-feb 2027
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Randstad. Du blir anställd hos oss och arbetar som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön och en hängiven konsultchef som stöttar dig i din karriär.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Flödesoptimering: Implementera och följa upp logistikplaner och processer för lagring och förflyttning av material och färdiga varor.
Lagerstyrning (Inventory Control): Verkställa och upprätthålla processer för lagerkontroll samt lösa löpande logistikfrågor i det dagliga flödet.
Uppföljning & Kontroll: Följa upp logistikmål, analysera avvikelser från planeringen och vidta åtgärder vid behov.
Processutveckling: Bidra till utveckling, administration och underhåll av avdelningens logistikprogram, policys och rutiner.
Samarbete: Samverka med övriga teammedlemmar för att stötta intressenter, hantera uppgiftsrelaterade problem och bygga goda relationer baserat på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Erfarenhet: 2–5 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom logistik, supply chain eller lagerstyrning.
Utbildning: Kandidatexamen inom logistik, ekonomi eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet/kvalifikation.
Kompetens: Praktisk kunskap om logistikflöden, lagerkontroll och tillhörande system.
Språk: God kommunikationsförmåga i både tal och skrift (svenska och engelska).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/343ae107-c023-4a42-bbbe-70d6d39b9d69
Seminariegatan 21 (visa karta
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752 28 UPPSALA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9962257