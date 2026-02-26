Logistikmedarbetare, tvåskift
2026-02-26
Om rollen
Som logistikmedarbetare blir du spindeln i nätet i vår kunds logistikdel. Kunden är en livsmedelsproducent i Malmö. Du ansvarar för att skapa struktur och flyt i det dagliga arbetet mellan produktion, transport och administration.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Hantering och uppföljning av produktionsordrar
Truckkörning
Löpande kommunikation med chaufförer
Koordinering mellan produktion, transport och kontor
Säkerställa att leveranser sker smidigt och enligt plan
Det här är en roll där du både får möjlighet att utveckla verksamheten - och dig själv.
Vi söker dig som har:
Körkort (B)
Tillgång till bil
Truckkort
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna i producerande verksamhet
Vi tror att du är:
Social och kommunikativ
Framåt och lösningsorienterad
Initiativtagande, strukturerad och ansvarstagande
Vi erbjuder:
En varierande och ansvarsfull roll
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
En arbetsplats där din insats gör skillnad
En roll att växa i - både professionellt och personligt
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Mer om tjänsten Anställningen är som ambulerande bemanningskonsult hos oss på Logent Bemanning. Tillträde omgående. Arbetstiderna är fördelade på två skift, 5 arbetsdagar per vecka, måndag-lördag.
Detta är ett heltidsjobb.
