Logistikmedarbetare, tvåskift

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2026-02-26


Om rollen
Som logistikmedarbetare blir du spindeln i nätet i vår kunds logistikdel. Kunden är en livsmedelsproducent i Malmö. Du ansvarar för att skapa struktur och flyt i det dagliga arbetet mellan produktion, transport och administration.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

Hantering och uppföljning av produktionsordrar

Truckkörning

Löpande kommunikation med chaufförer

Koordinering mellan produktion, transport och kontor

Säkerställa att leveranser sker smidigt och enligt plan

Det här är en roll där du både får möjlighet att utveckla verksamheten - och dig själv.
Vi söker dig som har:
Körkort (B)

Tillgång till bil

Truckkort

Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna i producerande verksamhet

Vi tror att du är:
Social och kommunikativ

Framåt och lösningsorienterad

Initiativtagande, strukturerad och ansvarstagande

Vi erbjuder:
En varierande och ansvarsfull roll

Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt

En arbetsplats där din insats gör skillnad

En roll att växa i - både professionellt och personligt

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Mer om tjänsten Anställningen är som ambulerande bemanningskonsult hos oss på Logent Bemanning. Tillträde omgående. Arbetstiderna är fördelade på två skift, 5 arbetsdagar per vecka, måndag-lördag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297286-1862431".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Nygatan 29 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9764807

