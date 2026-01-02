Logistikledare
Försvarsmakten / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
Vill du vara med och planera samt genomföra Värdlandsstöd till Sveriges allierade i en tid av tillväxt och ökade geopolitiska utmaningar? Välkommen till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) - en organisation i snabb utveckling med avgörande betydelse för Sveriges och Natos gemensamma försvar.
Sedan Sveriges inträde i Nato har logistiken fått en mer central roll, och FMLOG befinner sig i ett dynamiskt skede där vi bygger upp en ny nationellt sammanhållen logistikledning, på jämnbördig nivå med Försvarsgrensstaberna. Vi stärker stödet till Nato genom värdlandsstöd, förhandslagring och deployering av egna och allierade förband, samtidigt som vi utvecklar vår nationella struktur med regionala ersättningsområden.
Nu söker vi dig som vill vara med och bygga framtidens logistikförmåga.
Om enheten och uppgiften:
Värdlandsstöd handlar om Försvarsmaktens stöd till allierade länders militära förband när de befinner sig i Sverige. SOR-process (Statement of requirement) är en NATO-metod för att beställa, leverera och fakturera logistikbehov som det utländska förbandet har under sin tid i Sverige, t.ex. mat, drivmedel mm.
Planeringssektionen ansvarar för operationsplanering inom en tidshorisont på 3 till 24 månader. På sektionen finns både militära och civila Logistikledare med uppgift är att leda, samordna och följa upp SOR-processen.
Planeringssektionen är en del av Genomförandeavdelningen inom FMLOG:s stab och har sin placering på Gärdet i Stockholm. Hos oss arbetar du i ett engagerat team med stark sammanhållning, där omtanke, respekt och yrkesstolthet genomsyrar vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Företräda logistikledarfunktionen på FMLOG inom ramen för ledning, samordning och uppföljning av stödet till försvarsgrensövergripande övningar och operationer nationellt/internationellt.
• Utveckla logistikledarfunktionen i samverkan med övriga logistikledare i Försvarsmakten.
• Leda och samordna stödbehovsdialoger mot övriga försvarsgrenar och egna förband i Försvarsmakten.
• Samverka, samordna och föra dialoger inom förbandet samt med överordnade och sidoordnade ledningsnivåer.
• Företräda Försvarsmaktens Logistik i olika arbetsgrupper och forum.
• Genomföra schemalagd beredskapstjänstgöring.
Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda och planera Logistik.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet av att leda, samordna samt följa upp egna projekt.
• Yrkeshögskoleutbildning med inriktning logistik.
• Högskoleutbildning med inriktning logistik.
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av tjänstgöring vid stab.
• Erfarenhet av att leda eller delta i övningsplanering.
• Erfarenhet av inköp/upphandling.
• Erfarenhet av transportplanering.
• Kunskaper om NATO logistik.
• Goda kunskaper i Microsoft Office.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som Logistikledare hos oss behöver du ha en god förmåga att leda egna projekt. Du är kommunikativ och har hög social förmåga eftersom du samverkar med flera olika parter. Du driver självständigt projekt, har många bollar i luften och är effektiv när du samordnar behoven mellan olika leverantörer. Du har gärna tidigare yrkeserfarenhet inom Logistik i Försvarsmakten.
Du genomför regelbundet tjänsteresor och har många resdagar per år.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För rätt individ finns goda möjligheter till vidareutveckling inom förbandet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid/100%
Heltid Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Annonsen gäller en-två befattningar som civilt anställd Logistikledare, J35/Midterm - Future Operations, Genomförandeavdelningen, FMLOG Stab.
Kontakter
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontaktas:
Mikael Båverud, rekryterande chef.
För information om rekryteringsprocessen kontaktas:
Sandra Rosén Larsson, HR-generalist FMLOG Stab HR-avdelning.
Fackliga företrädare:
Madeleine Bagge, SACO.
Eva-Britt Steen, SEKO.
Jonas Axeheim, OFR/O.
Håkan Antonsson, OFR/S.
Samtliga ovan nås via Försvarsmaktens växel: 08 - 788 75 00
ANSÖKAN - INSTRUKTION
Din ansökan ska innehålla CV samt svar på ett antal urvalsfrågor.
Utöver det bifogar du inte något personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-23.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt överenskommelse Lön och förmåner enligt Försvarsmaktens avtalssamling.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef J35, GenA, FOMLOG Stab
Mikael Båverud Mikael.baverud@mil.se 070-617 29 75 Jobbnummer
9668181